Che Dio Ci Aiuti 7 | intervista a Francesca Chillemi

ChietiToday

...miracolosa della Santissima Madre didi yrovici, in Belarus. Oggi Papa Francesco, dopo la catechesi, ha menzionato l'icona mariana, dicendo, dopo un nuovo appello per l'Ucraina martoriata,vi ...Chi cerca l'alto, le cose die quindi quelle degli uomini, va sempre al di là delle frontiere, non solo nelle cose grandi, ma anche in quelle piccole, a cominciare dalla gentilezza,è il ... La francavillese Elena D'Amario entra nel cast della fiction "Che Dio ci aiuti" di Rai 1 "Non perdiamo il suo messaggio più bello e più forte, il sogno di una città che non perde il suo vero tesoro. Biagio non pensava a una città senza Dio. Perché se c'è Dio si riparte dai più piccoli e s ...Il missionario laico è morto a 59 anni per un tumore al pancreas. Dall'inizio degli Anni '90 si occupava dei poveri e degli emarginati di Palermo ...