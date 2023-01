‘Che Dio ci Aiuti 7’ | Elena Sofia Ricci | «Commedia | dramma umano e spiritualità»

Leggi su funweek

(Di giovedì 12 gennaio 2023) È sicuramente uno dei personaggi più amati che la serialità italiana ha saputo regalare in questi anni. E come tale, la sua (parziale) assenza doveva necessariamente essere gestita con grande delicatezza per evitare che il pubblico ne sentisse troppo la mancanza. È successo con Don Matteo e l’ingresso nella serie di Raoul Bova, succede ora con Suor Angela –che non rinuncia completamente al ruolo. Anzi, Che Dio ci7 (su Rai1 in prima serata dal 12 gennaio per dieci puntate) tenta una via mediana, semplicemente riducendo la presenza della suora con uno stratagemma che lascia aperta la via del ritorno. Divisa tra piccolo schermo e impegni teatrali, la stessa attrice racconta di non riuscire a rinunciare del tutto alla sua Angela. “Suor Angela quest’anno aveva due cose da fare, una è il teatro ...