Che Dio ci Aiuti 7 | anticipazioni 19 gennaio 2023 | trama episodi della seconda puntata

(Di giovedì 12 gennaio 2023) E’ finita l’attesa, fan e pubblico del piccolo schermo hanno finalmente riabbracciato la suora tra le più amateTv, ovvero Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela anche se ormai in partenza dato che sarà la sua ultima apparizione nella serie. Giovedì 12è stata la data ufficiale del via a Che Dio ci7 con i primi due; ora però è già tempo di pensare a cosa accadrà la prossima settimana. Dove eravamo rimasti nella sesta stagione e cosa è successo nella primaAlla finesesta stagione avevamo lasciato Azzurra (Francesca Chillemi) e suor Angela più unite che mai. L’una pronta ad accettare l’incarico e il ruolo di madre superiora, l’altra decisa a prendere i voti e diventare suora. In questo settimo capitolo però tutti gli ...

Tv Sorrisi e Canzoni

Stasera è finalmente partita la settima stagione dici aiutisegnerà l'uscita di scena di Suor Angelaandrà a prestare la sua opera in un carcere. Elena Sofia Ricci , ormai è noto, ha deciso di abbandonare la serie e di lasciare il ...Al via la prima puntata dici aiuti 7si appresta a regalare al pubblico una stagione stravolta. E quello più grande riguarda sicuramente l' addio di suor Angelaavverrà nel corso della stagione. Stando alle ... “Che Dio ci aiuti 7”: trama, cast e personaggi Che Dio Ci Aiuti 7: le anticipazioni della seconda puntata in onda giovedì 19 gennaio 2023 su Rai 1 in prima visione.Scopri quando va in onda la prossima puntata di Che Dio ci aiuti 7 stagione con protagonista Francesca Chillemi su Rai 1!