CHE DIO CI AIUTI 7 | AL VIA LA NUOVA STAGIONE CON L’ATTESO PASSAGGIO DI TESTIMONE

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Stessa città, stesso convento, ma tante novità: nella settimadi Che Dio ci, al via su Rai1 giovedì 12 gennaio in prima serata, Suor Angela (Elena Sofia Ricci) sarà costretta ad allontanarsi temporaneamente dal convento degli Angeli Custodi. Lascia un vuoto nel cuore di Azzurra (Francesca Chillemi). Ma la novizia, che farà di tutto per farla tornare, ha il suo bel da fare al convento, affollato più che mai. Amo Suor Angela. Le ho dato io il nome di mia nonna, colei che per prima vide nella bambina che ero, l’attrice che sono diventata. E oggi io rivolgo quello stesso sguardo verso tanti ragazzi che vogliono fare questo mestiere ,con la stessa tenerezza che ho ricevuto. Ora guardo Francesca Chillemi. Sono felice di passarle il. Vai tesoro!! Sono orgogliosa di te! Sempre più bella dentro e fuori! Ti voglio bene. ...

Libero Magazine

Grazie ad ogni singola persona di Clinica Navarra (...) Alvaro sei l'amore della mia vita..il miglior papàpotessi scegliere per i miei figli e il regalo più grandepotesse farmi. Non ho ...Questa Sera , in Prima Serata su Rai 1 , torna finalmenteci Aiuti , la fiction con Elena Sofia Riccici ha tenuto compagnia per 6 stagioni con la bellezza di 132 episodi. Comincia infatti la Settima Stagione , composta da 10 puntate e da 20 ... Che dio ci aiuti: tutte le anticipazioni sulla settima stagione Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Che Dio Ci Aiuti, Elena Sofia Ricci lascia dopo la stagione 7: per Elena Sofia Ricci Che Dio ci aiuti 7 è l’ultima stagione.