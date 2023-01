CHE DIO CI AIUTI 7 | AL VIA LA NUOVA STAGIONE CON L’ATTESO PASSAGGIO DI TESTIMONE

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Stessa città, stesso convento, ma tante novità: nella settimadi Che Dio ci, al via su Rai1 giovedì 12 gennaio in prima serata, Suor Angela (Elena Sofia Ricci) sarà costretta ad allontanarsi temporaneamente dal convento degli Angeli Custodi. Lascia un vuoto nel cuore di Azzurra (Francesca Chillemi). Ma la novizia, che farà di tutto per farla tornare, ha il suo bel da fare al convento, affollato più che mai. Amo Suor Angela. Le ho dato io il nome di mia nonna, colei che per prima vide nella bambina che ero, l’attrice che sono diventata. E oggi io rivolgo quello stesso sguardo verso tanti ragazzi che vogliono fare questo mestiere ,con la stessa tenerezza che ho ricevuto. Ora guardo Francesca Chillemi. Sono felice di passarle il. Vai tesoro!! Sono orgogliosa di te! Sempre più bella dentro e fuori! Ti voglio bene. ...

Che Dio Ci Aiuti 7: le anticipazioni della seconda puntata in onda giovedì 19 gennaio 2023 su Rai 1 in prima visione.Scopri quando va in onda la prossima puntata di Che Dio ci aiuti 7 stagione con protagonista Francesca Chillemi su Rai 1!