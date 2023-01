Chat shock dei dirigenti del Barcellona su Messi | ‘Topo di fogna’

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Leoe Gerard Piquè i più bersagliati, ma non solo. Fa rumore sulla stampa spagnola la pubblicazione delleWhatsapp fra i membri del vecchio Cda del, dove piovono gli insulti nei confronti del fuoriclasse argentino. Roman Gomez Ponti, all’epoca a capo dei servizi legali del, era furioso per la fuga di notizie sul contratto offerto a. Ledeidelcontro LionelÈ il 31 gennaio 2021 e in un messaggio rivolto al presidente Bartomeu, Gomez Ponti definisce“topo di fogna” e “nano”. E nella, tra l’altro, viene rivelato un presunto messaggio della Pulce al presidente Laporta in cui gli dice durante la ...

Corriere dello Sport

"Barto, davvero, non puoi essere così buono con quel topo di fogna". È uno dei tanti messaggi choc presenti nelle chat tra Josep Maria Bartomeu e Román Gómez Ponti (ex capo dei servizi legali del Barcellona) svelati dal quotidiano spagnolo Sport. Nel messaggio in questione, la persona intesa come "topo di fogna" è Lionel Messi. Pubblicate le chat tra l'avvocato Roman Gomez Ponti e la dirigenza. E su Piqué: "È un grandissimo figlio di…." Svelate le conversazioni tra l'ex presidente Bartomeu e l'ex capo dei servizi legali Ponti: "Il club gli ha dato tutto e lui invece ha imposto una dittatura di ingaggi, trasferimenti e rinnovi"