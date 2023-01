Chasing Waves | la docuserie sul mondo del surf in Giappone sbarca su Disney+

Lega Nerd

- dall'11 gennaio Se vi affascina il mondo del surf e la sua filosofia, ecco una docuserie dalle immagini sbalorditive che ci porta in Giappone, dove atleti di diversa estrazione ...... che racconta la scandalosa storia di Somen Steve Banerjee , della sesta stagione di The Resident e della docuserie. Il 18 gennaio vi è la grande uscita di Criminal Minds: Evolution , ... Chasing Waves: la docuserie sul surf in Giappone è su Disney+ Kyrgios' commitment to tennis has been repeatedly questioned over the past few years but he turned a corner after lifting the doubles crown here last year with Thanasi Kokkinakis and will bid to ...Chasing Waves, la docuserie sulla cultura giapponese già disponibile su Disney+. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.