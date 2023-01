Charlotte Casiraghi incinta | «la sua terza gravidanza è sgradita a mamma Carolina»

Corriere della Sera

I magazine internazionali hanno già divulgato la bella notizia. Secondo Hello! e Voici,sarebbe in attesa del terzo figlio. Il lieto evento sarebbe addirittura atteso in estate. Va ricordato comunque che ancora nessun comunicato ufficiale è stato diffuso dal ...E che dire della Maison della doppia C, che ha scelto come ambasciatrice, esempio pratico di (vero) Old Money, portandola persino a cavallo in passerella per l'Haute Couture ... Charlotte Casiraghi incinta: « Una gravidanza non gradita a Palazzo » Monaco in festa, liete notizie per il Principato più conosciuto al mondo: lei presto mamma! Ecco chi sarebbe in dolce attesa ...La mamma, Carolina di Monaco, non sarebbe contenta dell’arrivo di un nuovo nipote. In un’intervista pubblicata a fine 2022, il rapporto tra le due era stato definito «molto complesso».