Charlotte Casiraghi incinta | la foto che l’ha tradita con Charlene di Monaco

Corriere della Sera

è incinta per la terza volta e avrebbe dato alla famiglia Grimaldi il lieto annuncio col marito Dimitri Rassam durante la festa di capodanno. Ma probabilmente Charlene di Monaco ...Da giorni gira voce che la trentasettennesia incinta del terzo figlio . Né la diretta interessata, né suo marito Dimitri Rassam hanno confermato (o smentito) la notizia. Ma la stampa francese non ha dubbi, e ora a fornire ... Charlotte Casiraghi incinta: « Una gravidanza non gradita a Palazzo » Il settimanale francese Voici scrive che la principessa ha comunicato ai Grimaldi l'attesa del terzo figlio durante le vacanze di Natale. E che la notizia, a sorpresa, non ha affatto rallegrato sua ma ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...