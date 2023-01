Charlene di Monaco e Alberto ' scappano' dal Principato | ecco dove sono stati avvistati

(Di giovedì 12 gennaio 2023)e il suo Principelasciano il'scappati' senza i gemelli. A fare tanto rumore sul web e soprattutto nelè stata una presunta crisi tra i due. Ad oggi non solo è stata smentita dagli stessi ma i due appaiono sempre più innamorati che mai. Si dice inoltre che, dopo aver avuto alcuni problemi di salute, si sia rimessa in sesto e sottoposta a visite più specifiche per poter diventare nuovamente mamma. Dopo i gemellini, la coppia spera in una nuova visita della cicogna anche se non è la Principessa a coronare il suo sogno di maternità. Ad essere in dolce attesa è la cucina di, incinta del suo secondo figlio. Gravidanza che ha fatto storcere il naso ad alcuni membri ...

DiLei

Una nuance fredda, che lo rende molto simile al blonde scelto anche da altre celeb , Kim Kardashian soprattutto, ma anchedie Ariana Grande. Il dettaglio in più è dato dalla ...Charlotte Casiraghi è incinta per la terza volta e avrebbe dato alla famiglia Grimaldi il lieto annuncio col marito Dimitri Rassam durante la festa di capodanno. Ma probabilmentedisapeva già della gravidanza prima di Natale. Un semplice gesto, immortalato in una foto, l'avrebbe tradita. Charlotte Casiraghi incinta del terzo figlio. Charlotte Casiraghi aspetta ... Charlotte Casiraghi incinta: la foto che l’ha tradita con Charlene di Monaco Charlene, la famiglia si allarga: un nuovo principino arriva a corte! Che gioia per la famosa coppia reale monegasca ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...