Champions League | una brutta Milano cede al tie break

Battuta d'arresto per Milano che perde al tie break in Francia Le Cannet - Milano 3 - 2 (23 - 25, 25 - 20, 14 - 25, 25 - 15, 15 - 6) Milano sorpresa dalle giovani russe del Volero Le Cannet. Orro e ...Vero Volley Milano perde contro Le Cannet 3 - 2 (23 - 25 25 - 20 14 - 25 25 - 15 15 - 6 ) in trasferta nel match valevole per la terza giornata di volleyfemminile 2022/2023. Prima sconfitta nella manifestazione per Orro e compagne che vedono avvicinarsi le inseguitrici nel girone B. Dopo i primi due set punto a punto, in cui Milano ha ...Il Vero Volley Milano si lascia sorprendere dalle francesi del Volero Le Cannet e sono costrette a cedere col punteggio di 2-3 (25-23, 20-25, 25-14, 15-25, 6-15). Prima sconfitta stagionale in Champio ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.12: La nostra diretta si chiude qui, grazie per averci seguito e buona serata! 22.10: Quattro giocatrici in doppia cifra per le francesi: Akimova 26 punti, ...