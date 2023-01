Cerco solo di stargli vicino | ma lui si sente soffocato

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Però amica mia, lasciami dire che da quello che leggo in queste poche parole che mi hai scritto, la tua storia mi sembra tutto fuorché equilibrata . Lo so, quello che sto scrivendo non ti piacerà, ...

La Provincia di Sondrio

Il fatto che tu da 8 anni a questa parte viviin funzione di lu i dovrebbe farti riflettere, e nonsulla coppia, ma anche e soprattutto sulla tua vita. Perché sai, le esperienze mi hanno ...... di dare la vita, e non è qualcosa che devonoalla loro madre. Quindi, naturalmente, rifletti ... In un altro passaggio dell intervista Charlotte è stata ancora più chiara: "di non parlare ... Baglioni arriva al Sociale Tappa del tour 12 note Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...