La Gazzetta dello Sport

In Olanda l'anno si è concluso con un Feyenoord - Ajax 2 - 0 deciso da una doppietta di. Ma non si tratta di una storia in stile Ritorno al Futuro nella quale il massimo marcatore di tutti i tempi della nazionale olandese si rimette gli scarpini appesi al chiodo e torna a ...Un nuovo gigante del calcio olandese in arrivo Potrebbe essere così e il nome, anzi, il cognome, è di quelli che fanno decisamente venire la pelle d'oca:. Ebbene sì, perché se tutti ci ricordiamo di Robin , in questi anni nelle retrovie del calcio olandese, c'è un altrocon lo stesso DNA che si sta prendendo la scena: suo figlio ... C'è un Van Persie che splende: è Shaqueel, il figlio di Robin. Ma quanti nomi noti tra le stelline! La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Ajax is een ronde verder in de TOTO KNVB Beker. Op bezoek bij FC Den Bosch liet de gehavende ploeg van Alfred Schreuder geen steken vallen. Het duel eindigde in 0-2.