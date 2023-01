C' è posta per te non si fermerà per Sanremo

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Una notizia che non farà piacere ad Amadeus e alla Rai. Mediaset, infatti, ha ufficializzato la propria decisione di non sospendere la regolare programmazione durante la settimana dedicata al Festival di, che quest'anno andrà in onda dal 7 all'11 febbraio. Pertanto, la finalissima della più importante manifestazione canora, che sarà trasmessa su Rai 1, dovrà vedersela con la sesta puntata stagionale di C'èper te. Mediaset vuole fornire un'alternativa al pubblico televisivo Una decisione, quella di Mediaset, che interrompe quel patto di non belligeranza degli ultimi anni, quando tutti i programmi si prendevano una settimana di pausa, per non togliere telespettatori alle serate del Festival della Canzone Italiana. Difficile, quindi, che l'edizione numero 73 del Festival dipossa raggiungere i numeri record del ...