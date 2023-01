C’è Posta per Te | Maria De Filippi segnalata all’Agcom dopo il caso di Stefano e Valentina | «Doveva intervenire»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Un inizio da ricordare. O da dimenticare, vista la scia di polemiche che si è portato dietro. C’èper Te ha esordito nella stagione 2023 con la storia del «matrimonio interrotto» diRanucci eParadiso. Una vicenda che, per i toni e il modo in cui la relazione è stata raccontata, ha messo nel mirino dei critici il programma e addirittura “l’intoccabile”De. Tanto che la ong “Differenza Donna” ha segnalato la puntata, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. «denigrata» La ong gestisce dal luglio 2020 il 1522, il Numero nazionale antiviolenza e antistalking di pubblica attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri. «La trasmissione, ha divulgato la storia ...