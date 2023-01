“C’è Posta per Te” | l’amore tossico di Stefano e Valentina arriva alle autorità

Leggi su tvzap

(Di giovedì 12 gennaio 2023) NEWS TV. La storia dia “C’èper Te” non smette di fare rumore. Ecco infatti che il programma e Maria De Filippi sono sotto accusa da parte della ong ‘Differenza Donna’ che ha segnalato il programma all’Agcom. «Sopraffazione, denigrazione e mortificazione sono inaccettabili in prima serata, soprattutto in assenza di un intervento correttivo della conduttrice». >> “C’èper te”, la storia di: il post di lei fa discuterea “C’èper Te”: «Sopraffazione, denigrazione e mortificazione» Oramai la storia dia “C’èper Te” è sulla bocca di tutti. Chiara Ferragni, Fedez e ...