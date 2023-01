“C’è Posta per Te” | il programma di Maria De Filippi segnalato all’Agcom | “Misoginia senza un intervento da parte della conduttrice”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Questa è la storia di un matrimonio interrotto” che ha aperto la nuova stagione di “C’èper te“, il people show dei sentimenti che ha incollato allo schermo 5 milioni di telespettatori con il 30% di share. Nel mirino la storia di Stefano e Valentina, quest’ultima si è rivolta alper riconquistare il marito dopo averlo tradito, convinta di essere innamorata di un altro uomo. “‘C’èper te’ inscenaunda“, fa sapere l’organizzazione non governativa Differenza Donna che ha deciso di segnalare la puntata in onda il 7 gennaio scorso all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Per la Ong che dal 2020 gestisce il 1522, numero antiviolenza e antistalking ...