C' è Gigi? Sì | Buffon c' è E San Siro resta gelato

(Di giovedì 12 gennaio 2023) "C'è?". Come nello spot della Cremeria, in tanti martedì sera hanno "citofonato" al Parma per sapere sefosse in casa

Fanpage.it

Martina, storico agente di: "Grande! Se sta bene è ancora il numero uno". Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani esteri del 12 gennaio I quotidiani esteriIl Real Madrid la spunta ...... nella serata di ieri, gli ottavi di finale della Coppa Italia battendo, a fatica e ai supplementari, il Parma del sempreverde, autore di una parata strepitosa alla soglia dei 45 anni. ... All'estero non credono che Buffon abbia 45 anni: È il più grande di tutti i tempi "C'è Gigi". Come nello spot della Cremeria, in tanti martedì sera hanno "citofonato" al Parma per sapere se Buffon fosse in casa ...Chiamiamoli dettagli. Che poi, a pensarci bene, dettagli non lo sono affatto. Sono quei particolari che identificano la statura morale di un uomo, prima ancora che del grande campione. Capita così che ...