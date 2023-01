Caterina Balivo fa sognare i fan | il dettagli dei suoi piedini non passa inosservato

Leggi su newstv

(Di giovedì 12 gennaio 2023) , ecco cosa ha mostrato la conduttrice sui social. Con il suo programma Vieni da Me, in onda ogni giorno su Rai Uno nel primo pomeriggio,ha tenuto compagnia a milioni di italiani per 3 anni. Nel 2020, poi, è arrivato l’addio che ha lasciato i fan senza parole. Oggi, però, laè di nuovo in tv con il suo ‘Lingo’, in onda ogni pomeriggio su La7., ilo non èto(newstv.it)Si tratta stavolta di un quiz show registrato e poi messo in onda tutti i giorni alle 18.50 su La7, un gioco in cui tre coppie si sfidano a suon di aggettivi e avverbi, insomma un quiz che riguarda la conoscenza della lingua italiana. È una novità per la nostra televisione, che non era abituata a vedere dei quiz show ...