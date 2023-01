Cast e personaggi di Che Dio ci Aiuti 7 su Rai1 | la prima puntata con l’addio a Suor Angela | trame 12 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Stessa città, stesso convento, ma tante novità: al via Che Dio ci7 suil 12. Una settima stagione che segna l’uscita di scena di(interpretata da Elena Sofia Ricci), costretta ad allontanarsi temporaneamente dal convento degli Angeli Custodi, lasciando un vuoto nel cuore di Azzurra (Francesca Chillemi). Ma la novizia, che farà di tutto per farla tornare, ha il suo bel da fare al convento, affollato più che mai. Alcunigià li conosciamo, come lo psichiatra Emiliano Stiffi (interpretato da Pierpaolo Spollon, regular da questa stagione) e la nostra amataCostanza (Valeria Fabrizi). Altri, invece, li scopriremo nel corso degli episodi, come la rigorosaTeresa (la new entry Fiorenza Pieri), che tanto ...