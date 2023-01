Caso Denise Pipitone | la notizia della morte di Giovanni Aricò

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 gennaio 2023)è scomparsa da 18 anni ma i genitori non hanno mai smesso di cercarla. Un dolore più vivo che mai. Scrive poco tempo dai l padre di, anche a nome di Piera Maggio. “Diciotto anni senza poter festeggiare i tuoi compleanni perdendoci i momenti più belli. 18 anni di angosce, lacrime e mancata felicità. 18 anni senza di te, senza gli abbracci e i bacitua cara mamma. In questo giorno particolare, abbiamo deciso in modo privato di lanciare in cielo un mega cuore rosa con su scritto una dedica per te mia dolcissima rondinella”. Parole di chi non è rassegnato a perdere la speranza. Una speranza coltivata, sussurrata, accarezzata grazie anche ad un uomo di cui oggi si piange la scomparsa: a 71 anni se n’è andato, avvocato di origine campana (nato a ...