Caserta | parte la riqualificazione della Villa “Santa Maria delle Beatitudini”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) RIGENERAZIONE URBANA: LA GIUNTA COMUNALE HA APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO PER LA” AL PARCO DEGLI ARANCI. La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per la” al Parco degli Aranci. L’intervento, di oltre 162.000 euro, fadi un più vasto

goldwebtv.it

Maddaloni () - Gennaio, tempo di 'Orientamento' per la scelta del percorso di studio. Scuole aperte, ... Chi sceglie di esseredella nostra Fondazione si rende protagonista del proprio ...C'è anche il vicepresidente della Provincia di, Pasquale Crisci, tra gli arrestati dalla Guardia di Finanza, stamani, con l'accusa di ...nei confronti dello stesso imprenditore dadi uno ... Caserta. Via Settembrini chiusa al traffico, persona ha minacciato il ... Oggi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta ha coordinato l’esecuzione da parte della Compagnia di Marcianise ...La GdF di Caserta ha arrestato 6 persone per corruzione per l’illecita assegnazione di loculi nel cimitero di Santa Maria a Vico.