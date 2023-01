Casamicciola | nuova voragine fa chiudere la strada principale | isola divisa in due

Virgilio

La statale 270 è da qualche ora bloccata per una voragine di alcuni metri di diametro apertasi sulla statale 270 all'altezza di. I vigili del fuoco hanno accertato la presenza di una grossa cavità sotto il manto stradale, predisponendo la chiusura della strada all'altezza del Pio Monte della Misericordia. La ...Allerta arancione in Calabria, ancora disagi a Ischia per gli oltre 450 sfollati di, ... Non si escludono mareggiate Questi intensi venti porteranno unaperturbazione tra la serata ... Ischia spezzata in due, nuova voragine a Casamicciola Sembra non esserci pace per la viabilità di Ischia, e in particolare di Casamicciola, puntualmente pregiudicata dal rischio idrogeologico. E così l'arteria principale dell'isola, giù più volte interde ...Si sarebbe formata una nuova voragine di alcuni metri di diametro lungo la statale 270 a Casamicciola Terme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno accertato la cavità profonda e pred ...