Casamicciola | la strada chiusa per la voragine riapre domani

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAd Ischia i problemi causati dallaapertasi ieri pomeriggio a, lungo la statale 270 principale arteriale isolana, sono in via di risoluzione: dala circolazione sarà riaperta anche se a senso unico alternato. Il sopralluogo eseguito stamattina dentro la grossa cavità creatasi davanti ad uno dei due ingressi del complesso dismesso del Pio Monte della Misericordia ad opera dei tecnici della Città Metropolitana ha permesso di appurare che l’acqua caduta nella alluvione del 26 novembre scorso ha distrutto la soletta dell’alveo tombato che ne permette lo scarico in mare e provocato la vasta erosione sotto il mantole. Ci vorrà una giornata di lavoro per riaprire una delle due carreggiate mentre per la prossima settimana si conta di ...

