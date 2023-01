Caro carburanti | sciopero nazionale benzinai il 25 e 26 gennaio

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Era nell'aria da qualche giorno e alla fine è arrivata la conferma, i gestori degli impianti di distrubuzione del carburante italiani hanno indetto unogenerale per il 25 e 262023. "Per porre fine all''ondata di fango' contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità - si legge nella nota congiunta Faib, Fegica e Figisc/Anisa- le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della categoria, su tutta la rete; di avviare una campagna di controinformazione sugli impianti e proclamare, per le giornate del 25 e 262023, una prima azione di, con presidio sotto Montecitorio".L'annuncio arriva dopo le polemiche degli ultimi giorno sul-carburante, scoppiate all'indomani della fine del ...