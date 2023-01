Caro carburanti | nuovo Decreto Trasparenza | sanzioni | prezzi esposti | buoni 200 euro Cosa prevede

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dal 1° gennaio 2023, dopo un mese in cui il taglio alle accise era stato dimezzato, lo sconto su benzina e diesel deciso dal governo Draghi è stato definitivamente cancellato. Dal primo giorno delanno si è assistito nuovamente al fenomeno del: in molte stazioni di servizio il prezzo è infatti risalito fino a toccare i 2al litro. Il governo ha puntato il dito sulle condotte speculative dei gestori, e non potendo intervenire con untaglio alle accise a causa della mancanza di coperture ha varato, con il CdM del 10 gennaio, il, un-legge che introduce disposizioni urgenti in materia dideideie di rafforzamento ...

Sempre per fronteggiare il- bollette si prevede la proroga di termini per il credito d'imposta relativo all'acquisto diper le attività agricola e della pesca Previste poi ...... il Ministero delle imprese e del Made in Italy e l'Agenzia delle Entrate hanno, già oggi, la conoscenza e la disponibilità di dati sul movimento, sui prezzi deie sull'affidabilità delle ...Il Governo ha deciso di rinnovare i buoni benzina per un valore massimo di 200 euro: ecco a chi spettano e come usufruirne.La possibilità di accedere a un bonus benzina da 200 euro per i lavoratori dipendenti è stata prorogata fino a marzo. La misura è contenuta nel decreto varato il 10 gennaio dal consiglio dei ministri ...