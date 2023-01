Caro carburanti | il deputato di Forza Italia che accusa il governo | ' Populisti | chi parla di speculazione mente'

Ora è ufficiale, il 25 e 26 gennaio sarà sciopero dei benzinai. Il ripristino delle accise e l'impennata dei prezzi che tante polemiche stanno causando, hanno portato a questa decisione. E in ...... destinando 21 miliardi contro ilbollette. Allo stesso tempo, considerati i prezzi molto ... Riguardo ai costi dei, "nessun aumento stellare, la media dei prezzi non è salita neanche del ...Le sigle Faib, Fegica e Figisc/Anisa hanno proclamato uno sciopero nazionale dei gestori degli impianti di carburante per il 25 e il 26 gennaio. Ciò legge in una nota delle associazioni di categoria d ...Tra governo e opposizioni è scontro sulle accise. La premier: "I 10 miliardi necessari per prorogare gli sconti sui carburanti sono stati ...