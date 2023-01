Caro carburanti | dopo 14 anni torna “l’accisa mobile Bersani-Prodi”

Il Fatto Quotidiano

La premier in tv spiega la posizione del governo sulla mancata proroga degli sconti sui. Intanto si è svolto al Senato il question time del ministro Giorgetti La mancata proroga ... il...E non fa eccezione l'Abruzzo che, secondo la mappa elaborata dal Codacons sui dati presenti sulla pagina " Osservaprezzi" del ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati ad oggi ... Caro carburanti, Giorgetti: “Governo valuterà il taglio delle accise se i prezzi aumenteranno Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti conferma la linea del governo Meloni sui prezzi dei carburanti, ma non esclude il taglio delle accise ...Dopo aver indetto lo sciopero dei benzinai il 25 e il 26 gennaio, il Governo ha deciso di convocare i sindacati di categoria a Palazzo Chigi.