Caro carburanti | benzinai in sciopero il 25 e il 26 gennaio | Fazzolari | il governo tutela i distributori

I benzinai proclamano uno sciopero per protestare contro quella che definiscono una "ondata di fango" per ilprezzi. Le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della categoria su tutta la rete; di avviare una campagna di ...Leggi Anche, benzinai in sciopero il 25 e il 26 gennaio Leggi Anche Meloni: 'Taglio accise nel programma Solo con più entrate' 'Non si possono fare chiacchiere sulla pelle di chi ...E qual è il giudizio sui contenuti del decreto Che l'operazione trasparenza varata dal governo "è uno strumento inefficace e soprattutto di dubbia fattibilità. Non si può risolvere la questione dei ...A cosa devono stare attenti i consumatori mentre fanno il pieno Come possono difendersi dal caro carburante Ecco come fare.