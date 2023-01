Caro carburante | sciopero benzinai 25-26 gennaio | governo convoca sindacati

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) –inil 25 e 26prossimi per “porre fine a questa ondata di fango sulla categoria”. Come si legge in una nota delle organizzazioni dei gestori di Faib, Fegica e Figisc “ilaumenta il prezzo dei carburanti e scarica la responsabilità sui Gestori che diventano i destinatari di insulti ed improperi degli automobilisti esasperati. Avviata contro la categoria una campagna mediatica vergognosa”. Lodeidel 25-26“è un legittimo diritto”, afferma il ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto a margine dell’evento Valore Natura questa mattina a Roma. Ilnel frattempo hato iper domani. A confermarlo sono i ...

Il decreto Trasparenza sul prezzo delè stato approvato dal Consiglio dei ministri del 10 gennaio. Tra le misure prese dal governo in questo momento di crisi delc'è anche la proroga del bonus benzina , il voucher che arriva fino a 200 euro. La proroga è per il primo trimestre 2023, quindi è valida per i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Oltre ...Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del question time in Senato interrogato in merito alle misure intraprese contro il. 'Il Governo non ha ritenuto ...“L’aumento del costo del carburante si riverbera a cascata sui prodotti con rincari davvero gravosi per i cittadini. Nella nostra regione, inoltre, si registrano prezzi tra i più alti a livello nazion ...Il costo della benzina scende, ma allo stesso tempo crescono sempre di più le polemiche sulle misure prese martedì dal Governo, sulla trasparenza. I gestori delle stazioni di servizio, che aderiscono ...