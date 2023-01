Caro carburante | Meloni | “Nessuno scaricabarile | domani incontro sindacati”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sulle rimostranze dei benzinai, che hanno indetto lo sciopero, “il governo incontrerà la categoria per ribadire che non c’è nessuna volontà di fare, io anzi ribadisco che la gran parte dei benzinai si sta comportando con grande responsabilità e forse proprio a loro tutela occorre individuare chi non dovesse avere la stessa responsabilità”. Così la premier Giorgiain un’intervista al Tg1. “Però voglio dire – sottolinea – che occorre anche mettere la categoria al riparo da certe mistificazioni, perché quando si parla per settimane del prezzo della benzina a 2,5 euro quando il prezzo della benzina medio è 1,8 euro diciamo che non si aiuta…”. “Noi lavoriamo per dare priorità alla crescita, perché – spiega la premier – per rispondere alle attese, bisogna generare una ricchezza da distribuire, ...