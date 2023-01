Caro carburante | l’ipotesi di intervento per prezzo benzina

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Si è stabilito che, in presenza di un aumento eventuale deldel greggio e, quindi, del relativo incremento dell’Iva in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato possa essere utilizzato per finanziare riduzioni delfinale alla pompa”. E’ quanto si legge nella nota del Consiglio dei ministri che aggiorna in tale direzione il decreto sul ‘’ adottato nella riunione di martedì scorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.