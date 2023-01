Caro carburante | i benzinai insorgono contro il Governo e annunciano lo sciopero

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma –inil 25 e 26 gennaio prossimi per “porre fine a questa ondata di fango sulla categoria”. Come si legge in una nota delle organizzazioni dei gestori di Faib, Fegica e Figisc “ilaumenta il prezzo dei carburanti e scarica la responsabilità sui Gestori che diventano i destinatari di insulti ed improperi degli automobilisti esasperati. Avviatala categoria una campagna mediatica vergognosa”. ”Dichiarato lo stato di agitazione su tutta la rete e loil comportamento del. Si preannuncia presidio sotto Montecitorio – si legge ancora nella nota -. Beatificati i trafficanti di illegalità che operano in evasione fiscale e contributiva e che sottraggono all’Erario oltre 13 miliardi di €uro/anno. Per porre fine a ...