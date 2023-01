Caro carburante | arrivo lo sciopero dei benzinai | segnatevi queste date

(Di giovedì 12 gennaio 2023)quando. Ilcontinua a martoriare il nostro paese. Il taglio delle accise aveva fatto respirare gli italiani, ma dal 1° gennaio 2023 il prezzo è salito nuovamente. Il Governo Meloni sembra irremovibile sull’argomento. Si possono aiutare gli italiani sui rincari di luce e gas, ma sembra non ci siano speranze sul. È indunque lodei, che vogliono salvaguardare la categoria. (Continua…) LEGGI ANCHE: Benzina, attenzione ai prezzi esposti: il “trucchetto” alla pompa Quando ci sarà lodeiIl prezzo della benzina resta alle stelle. In alcune regioni tocca anche quota due ore al litro. Gli italiani ormai ...

Sono diverse le Procure che hanno aperto delle indagini sul. La Guardia di Finanza è scesa direttamente in campo e sta effettuando dei controlli per comprendere quanto gli aumenti ...Liguria . Distributori chiusi per protesta. I benzinai di Faib, Fegica e Figisc/Anisa hanno proclamato lo sciopero nazionale , sia in autostrada che sulla viabilità ordinaria, per i giorni 25 e 26 ...Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: l'intervento sulle accise dei carburanti potrà far parte di una valutazione più complessiva ...(FERPRESS) – Roma, 12 GEN – Il Ministro dell’Ambiente Pichetto, nel question time alla Camera ieri ha affrontato il tema del caro carburante.