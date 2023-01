Caro benzina | Meloni | ' Tagliamo le accise se aumentano gli incassi di Iva' - Economia - quotidiano net

... perché quando si parla per settimana del prezzo dellaa 2,5 euro quando il prezzo medio dellaè 1,8 euro diciamo che non si aiuta', accusa. Secondo un'analisi del Codacons, però, nei ...La premier a Tg1 e Tg5: 'Non faccio scaricabarile sui benzinai'. Il ministro Giorgetti: 'Valuteremo sconti se ci saranno altri rincari'. Fonti di governo: nessun meccanismo automatico di intervento ...Il Governo ha detto delle stupidaggini sesquipedali come il fatto che il caro benzina riguarda alcune fasce della popolazione. L’automobile ce l’hanno tutti e ci sono cittadini che pur appartenendo ne ...Daniela Santanchè prende di petto la questione del caro carburanti e rinfaccia all'opposizione di mistificare la realtà delle cose.