Caro benzina | Giorgetti | «Il governo ha ritenuto non opportuno ridurre le accise»

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il ministro dell’Economia Giancarlo, al Senato per il question time, è stato interrogato dalle opposizioni sul tema delle. La scelta dell’esecutivo di non prorogare le riduzioni sulle, come fatto dalDraghi, ha comportato un innalzamento dei prezzi ai distributori di. Il tema è al centro del dibattito pubblico e gli esercenti del settore hanno annunciato uno sciopero contro la maggioranza: «Ilaumenta il prezzo dei carburanti e dà la colpa a noi». In Aula, rispondendo al Partito democratico, ha detto che «sul prezzo dei carburanti, le misure adottate dal precedente, che hanno portato alla riduzione dellesui carburanti, sono state adottate quando il loro prezzo ...