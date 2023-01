Caro benzina | “basta mistificazioni” | dopo le polemiche Meloni si difende a reti unificate

(Di giovedì 12 gennaio 2023)la figuraccia sull’aumento dei prezzi della, con il governo che ha accusato i gestori di speculazione per nascondere la mancata proroga dello sconto sulle accise, la premier Giorgiacerca di metterci una pezza “a“, con due interviste in contemporanea ai maggiori notiziari televisivi, il Tg1 e il Tg5. “Domani incontro la categoria e dirò loro che non c’è nessuna volontà di fare scaricabarile, la stragrande maggior parte deii si sta comportando con grande responsabilità, a loro tutela serve individuare chi non lo sta facendo”, dice,che i rappresentanti del settore hanno proclamato uno sciopero per il 25 e 26 gennaio contro l'”ondata di fango” nei loro confronti. “Però voglio dire che occorre anche mettere la categoria al ...

Open

I buonifino a 200 euro non fanno parte del reddito del lavoratore Il governo decide di intervenire sulcarburanti prorogando le agevolazioni per i buoni. In Consiglio dei ministri, infatti, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni......era il primo gennaio 2023)carburanti Il decreto Aiuti Quater convertito in legge contiene anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti al 31 dicembre 2022. Gli sconti sulla... Caro benzina, Giorgetti: «Il governo ha ritenuto non opportuno ridurre le accise» E’ quanto si legge nella nota del Consiglio dei ministri che aggiorna in tale direzione il decreto sul ‘caro carburante’ adottato nella riunione di martedì scorso.La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica la scelta fatta dal suo governo con la cancellazione totale dello sconto sulle accise, e spiega ...