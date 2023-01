Carnival Row 2 | quando esce la seconda stagione? Sarà davvero l’ultima?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 12 gennaio 2023)Row sta per tornare! L’attesa serie con Orlando Bloom e Cara Delevingne, ambientata in una cittadina neo-vittoriana, Burgue e che racconta della lotta tra umani e creature magiche finalmente vedrà una continuazione. Il mix di fantasy, (con i mostri che iniziano a seminare il panico in città) e crime ( per via di una serie di efferati omicidi che sconvolgono la pace mantenuta fino ad allora) hanno decretato critiche positive alla serie ideata da René Echevarria, Travis Beacham. La primaè debuttata il 30 agosto 2019 e a quasi tre anni dalla fine di questa, finalmente è in arrivo laRow 2,la? Come annunciato dalla piattaforma di streaming Prime Video, la serie ritornerà dal 17 febbraio ...