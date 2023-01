Carnevale 2023 | tutte le date di sfilate ed eventi

Scuolainforma

... dal menù piccante di San Valentino ai più svariati dolci di, dai piatti arlecchino del menù green con piatti ad hoc per vegetariani alla crema frangipane dalla sezione tecniche e basi di ...Serate danzanti il 28 gennaio, 4 - 18 - 20 - 25 febbraio(ore 21) presso il Dancing Le Stelle. Falò diil 21 febbraio (ore 19:30) in Piazza Risorgimento. Maggiori informazioni sulla ... Carnevale 2023, le vacanze previste dal calendario scolastico L’Amministrazione comunale al lavoro per l'edizione carnascialesca in programma il 19, il 21 e il 26 febbraio prossimi.FOLIGNO - Sale la febbre da Carnevale di Sant’Eraclio. E cresce l’attesa per i corsi mascherati e la festa dopo l’enorme successo riscontrato a Roma in occasione ...