Carburanti | Rossetti Assopetroli | “Prezzo medio esposto inutile”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – “L’esposizione delmi pare una cosa del tutto, illogica e di dubbia fattibilità”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Andrea, il presidente diAssoenergia, l’associazione che rappresenta e tutela gli interessi delle piccole e medie imprese che operano nel settore, commentando le misure decise dal Consiglio dei ministri per contrastare l’aumento dei prezzi deie sottolineando che la categoria sta comunque “attendendo di leggere il testo del provvedimento” anche perché “ci sembra per ora piuttosto fluida e non capiamo i punti di caduta concreti” del provvedimento. Perla misura che prevede l’esposizione delcomporta diverse difficoltà: “dal punto di ...