Carburanti | Orlando | ' ok a mio odg per proroga bonus trasporti al 2023'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Dopo l'incomprensibile stop del Governo allaper ildel, che lo scorso anno è stato utilizzato da milioni di utenti del Tpl i quali hanno usufruito di uno sconto fino a 60 euro sugli abbonamenti mensili e annuali, alla Camera l'esecutivo ha fatto una parziale retromarcia accogliendo un mio ordine del giorno, approvato dall'aula nel corso delle votazioni sul Dl Aiuti Quater, che impegna il Governo a valutare l'opportunità dire per l'anno in corso ilal fine di fornire un sostegno concreto a tutti i cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro". Così il deputato del Pd ed ex-ministro del Lavoro, Andrea. "Si tratta di un primo segnale di ...

