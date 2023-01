Carburanti | Mantovano | “Il governo incontrerà i sindacati del settore”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) ROMA – Da parte delnon c’è “nessuna ondata di fango nei confronti dei titolari delle pompe di benzina e del”, anzi “domani alle 11.30 io e i ministri Giorgetti e Urso incontreremo idelper ascoltare le loro ragioni e confrontarle con le misure che ilintende adottare e ha adottato”. Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo, a margine di una conferenza stampa sul Giubileo. “Non sono – ha precisato – misure penalizzanti per ilma servono soltanto a dissuadere i furbi e coloro che vogliono approfittare della speculazione. Non esiste che nella stessa giornata il carburante costi 1,8 euro a una pompa e 2 e mezzo a un’altra. Si tratta di tutelare i consumatori e gli operatori che non ...

Agenzia askanews

"La posizione del Governo - ha spiegato- e' quella piu' volte ribadita di tutelare le persone piu' deboli. Si sta facendo molta polemica sugli impegni che sono stati assunti in campagna elettorale. Basta leggere il programma per ..."Domani alle 11,30, con una delegazione composta dai ministri proponenti delle misure sui, ovvero Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso , incontreremo i sindacati del settore per ..., ... Carburanti, Mantovano: domani governo incontra sindacati settore Ansa I gestori dei distributori di benzina annunciano due giorni di sciopero il 25 e 26 gennaio prossimi, con presidio davanti a Montecitorio. Lo annunciano le organizzazioni dei gestori di Faib, Fegi ...ROMA (ITALPRESS) - "Domani alle 11.30 il Governo, con me e i ministri Giorgetti e Urso, incontrerà i sindacati del settore dei carburanti per ascoltare le ...