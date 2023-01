Carburanti | Giorgetti | governo si riserva intervenire su accise

Il Sole 24 ORE

Il precedente governo, ha ricordato, ha adottato misure di riduzione delle accise suiquando il loro prezzo "aveva superato i 2 euro al litro (toccando i 2,18 euro per la benzina)...Sono queste le indicazioni che emergono dal question time del ministro dell'Economia Giancarlooggi al Senato. La sforbiciata delle accise suiadottata dal governo Draghi è stata ... Caro carburanti, incontro Meloni- Giorgetti con i vertici della Gdf ha ricordato Giorgetti, ha adottato misure di riduzione delle accise sui carburanti quando il loro prezzo "aveva superato i 2 euro al litro (toccando i 2,18 euro per la benzina)" misure che comunque ...La nota dei sindacati dei gestori: '"Per porre fine a questa 'ondata di fango' contro una categoria di onesti lavoratori" "Per porre fine a questa ondata di fango contro una categoria di onesti lavora ...