Carburanti | Giorgetti “Governo monitorerà livelli dei prezzi”

Il Sole 24 ORE

ROMA - Da parte del governo non c'è 'nessuna ondata di fango nei confronti dei titolari delle pompe di benzina e del settore', anzi 'domani alle 11.30 io e i ministrie Urso incontreremo i sindacati del settore per ascoltare le loro ragioni e confrontarle con le misure che il governo intende adottare e ha adottato'. Così il sottosegretario alla presidenza ...Da parte del governo non c'e' 'nessuna ondata di fango nei confronti dei titolari delle pompe di benzina e del settore', anzi 'domani alle 11.30 io e i ministrie Urso incontreremo i sindacati del settore per ascoltare le loro ragioni e confrontarle con le misure che il governo intende adottare e ha adottato'. Cosi' il sottosegretario alla ... Caro carburanti, incontro Meloni- Giorgetti con i vertici della Gdf Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del question time in Senato interrogato in merito alle misure intraprese contro il caro carburante. “Il Governo non ha ritenuto ...ROMA (ITALPRESS) – “Domani alle 11.30 il Governo, con me e i ministri Giorgetti e Urso, incontrerà i sindacati del settore dei carburanti ...