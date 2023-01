Carburanti | gestori in sciopero il 25 e 26 gennaio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) ROMA – “Per porre fine a questa ondata di fango contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità, le Associazioni dei, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della Categoria, su tutta la rete; di avviare una campagna di controinformazione sugli impianti e proclamare, per le giornate del 25 e 262023, una prima azione di, con presidio sotto Montecitorio”. Lo annunciano in una nota congiunta Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. Le motivazioni della protesta saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 19presso l’hotel Nazionale (Piazza Montecitorio), con inizio alle ore 11. “L’impressione che la categoria ha tratto da questa vicenda è quella di un Esecutivo a caccia ...

