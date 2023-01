Carburanti | Cdm integra decreto martedì | accisa variabile

Sky Tg24

Iltenutosi questo pomeriggio ha infatti approvato alcune modifiche al decreto - legge sulla trasparenza dei prezzi dei., stabilendo che "in presenza di un aumento eventuale del prezzo ...... consentirà un'azione in questo senso da parte del governo in relazione all'incremento verificato dei prezzi dei".: con più incassi Iva sul greggio, giù il prezzo della benzina Nel ... Benzina, da Cdm ok a decreto su trasparenza prezzi distributori Roma, 12 gen. (askanews) - A integrazione e modidica del decreto legge approvato due giorni fa, il Consiglio dei Ministri ha stabilito che ...Il caro carburanti continua a tenere banco in Italia e domani a metà mattinata una delegazione di benzinai in protesta verrà ricevuta a Palazzo Chigi dai ministri Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) ...