Carburanti | Cdm | buoni benzina da 200 euro esentasse fino a fine 2023

Il Consiglio dei ministri ha modificato il decreto già deliberato nella riunione del 10 gennaio 2023. Leggi Anche Caro, Meloni: 'Nessuno scaricabarile, coi soldi delle accise abbiamo tagliato le tasse sul lavoro' Maggiori introiti Iva per abbassare i prezzi Oltre alla materia dei buoni benzina, si è ...È questa la novità più rilevante nel decreto sulla trasparenza del prezzo dei, così modificato dal Consiglio dei ministri di giovedì 12 gennaio. "Si è stabilito", si legge nella nota, "che,... Benzina, da Cdm ok a decreto su trasparenza prezzi distributori La condizione, ha annunciato la premier italiana, è legata all'Iva. "Quello che che lo Stato incassa in più di Iva verrà utilizzato per abbassare il prezzo", ha detto. I gestori delle pompe di benzina ...Roma, 12 gen. (askanews) - A integrazione e modidica del decreto legge approvato due giorni fa, il Consiglio dei Ministri ha stabilito che ...