Carburanti - Cambia il decreto trasparenza | taglio delle accise se sale l' incasso Iva

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ilsubisce giàmodifiche a due giorni dall'approvazione del testo da parte del consiglio di ministri. In particolare, è stata inserita una disposizione per consentire una riduzionenel caso in cui il prezzo deisuperi almeno il 2% del valore indicato nel Def. In sostanza, se le quotazioni del petrolio aumenteranno e ciò determinerà a sua volta una crescita degli incassi dell'Iva in un dato quadrimestre, allora i maggiori introiti potranno essere utilizzati per finanziare la riduzione dei listini alla pompa. Le precisazioni. "Si parla di sterilizzazione, ovvero che se il prezzooltre una determinata soglia, quello che lo Stato incassa in più di Iva verrà utilizzato per ...