Carburanti | Bonaccini | ' Meloni fa contrario di quanto promesso'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "non deve spiegare all'opposizione, ma agli automobilisti perchè in Italia c'è il prezzo del carburante più alto d'Europa. Lei ha fatto degli spot nel 2019" sul taglio delle accise "un po' di propaganda per dire che avrebbe fatto cose che non sta facendo, anzi fa l'esatto". Così Stefanoa margine di un'iniziativa a Siena. "E non succede solo sulle accise, ma anche sulla sanità pubblica o sugli sbarchi.è andata in Ue a chiedere la redistribuzione dei migranti ma per anni ha parlato solo di blocco navale".

La Ragione

