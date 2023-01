Carburanti - Benzinai contro il governo | impianti chiusi dal 24 al 27 gennaio

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il decreto "trasparenza" varato dalcon l'obiettivo di frenare fenomeni speculativi nella formazione dei prezzi deiha spinto le associazioni di rappresentanza deia rompere le riserve degli ultimi giorni e a proclamare uno sciopero. Glidi rifornimento rimarrannotra il 24 e il 27prossimo: "Per porre fine a questa 'ondata di fango'una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità", dicono Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc-Confcommercio, "le associazioni dei gestori, unitariamente, hanno assunto la decisione di proclamare lo stato di agitazione della categoria, su tutta la rete". Gli orari. La serrata, in programma dalle 19 del 24alle 7 del 27 ...

In Italia , il focus è sulla questione prezzi dei, con la categoria deiin guerra contro le mosse dell'esecutivo che ha parlato di speculazione sui prezzi. Alla Camera, il Dl ..."Con tale sciopero - si legge - isembrano dimostrare di non gradire la trasparenza sui prezzi deidecisa dal governo attraverso il decreto approvato dal Consiglio dei ministri e ... Benzina e altri carburanti: Bolzano è la città più cara per i prezzi, ad Ancona il pieno più conveniente (AGI) – Roma, 12 gen. – “E’ una polemica che non dovrebbe esistere” e si “rischia di azzuffarsi su una guerra che e’ gia’ finita, almeno per questo inverno”. L’ex ministro della Pubblica amministrazio ...A Bolzano la benzina verde è a 1,884 euro, ad Ancona a 1,763. E se sei appena fuori Milano sull’autostrada dei Laghi (stazione Villoresi Ovest) a 2,412 euro, in modalità self-service. Rincari ovunque ...